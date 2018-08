Munten verzamelen voor goed doel FRANK (62) HAALT AL RUIM 4.000 EURO OP MET COINSFORLIFE STEFAN VAN DE WEYER

30 augustus 2018

02u44 0 Huldenberg Frank Huybrechts (62) uit Huldenberg verzamelt al ruim vijftig jaar allerhande munten, maar sinds welgeteld één jaar zet hij die verzamelwoede in voor het goede doel. Sindsdien verzamelde hij al honderden donaties, goed voor ruim 4.249 euro ten voordele van goede doelen gekozen door de verschillende schenkers.

"Ik kreeg van een oom een zilveren munt van vijftig Belgische frank voor mijn plechtige communie, toen een zeer mooi cadeau. Die munt intrigeerde me en ik ging op zoek naar andere munten. De interesse groeide, en ondertussen zit ik aan duizenden munten die de voorbije twee eeuwen gebruikt werden. Er zit van alles tussen zoals Griekse en Romeinse munten, maar dat wil niets zeggen over hun waarde. Ik richt me voornamelijk op Belgisch geld en dat van de Belgische kolonies. Op enkele uitzonderingen na ben ik zo goed als rond", aldus de fiere verzamelaar.





"Ik zocht een bezigheid tijdens mijn pensioen. Er zit ook een beetje commerce achter het verkopen van munten voor het goede doel. Mijn verzameling staat helemaal los van mijn acties voor het goede doel. Ik ben er dagelijks vier à zes uur mee bezig, maar wil het kleinschalig houden. Mensen geven me hun oude Duitse marken, peseta's of oude Belgische munten en bankbiljetten. Ik probeer die dan te verzilveren voor het goede doel. De opbrengst gaat er integraal heen. Dit goede doel wordt gekozen door de schenker. Het moet uiteraard wel een officieel goed doel zijn", zegt Frank. Ik stel er vier voorop; Artsen zonder Grenzen, het Kinderkankerfonds Leuven, het nabije Centrum Ganspoel, dat ondersteuning biedt aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking. Mijn vierde goede doel is het SOID dat in Cambodja ijvert voor een school voor weeskinderen en behoeftigen", aldus Frank.





Goudstuk van 260 euro

"Ik zoek schenkers via ons gemeenteblad, deed al een succesvolle mailing naar het personeel van het Centrum Ganspoel en spreek mensen aan. We melden het trouwens de schenker als er iets waardevols bij zit. Als er geen emotionele waarde aan verbonden is, blijft de schenking meestal gelden. In vier gevallen ging het over een gouden munt, de helft daarvan mochten we verkopen. Het laagste waaraan ik een munt verkocht was een halve euro, het meeste 260 euro, dat betrof een goudstuk. Soms verkoop ik bijvoorbeeld vier kilo munten aan vijftien euro. Ik kreeg onlangs enkele oude Duitse bankbiljetten toegestuurd, daterend van het interbellum. Op één briefje staat een waarde van vijf miljard marken, maar in realiteit krijg je er amper een handvol euro's voor."





Wie het project wil steunen, kan terecht op coinsforlife@telenet.be