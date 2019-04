Midzomerfeest Koen Geens in Brabanthal Stefan Van de Weyer

11 april 2019

10u03 5 Huldenberg Op zondag 12 mei vindt het Midzomerfeest van minister van justitie Koen Geens (CD&V) uit Loonbeek plaats in de Brabanthal. Het moet een verrassende dag vol leuke activiteiten en gezellig samen zijn worden.

“Het Midzomerfeest biedt voor elk wat wils. Voor de wandelaars en de fietsers is er ’s ochtends al een ontspannend programma met prachtige fiets- en wandeltochten in de streek rond Leuven. Uiteraard met vertrek en aankomst aan de Brabanthal. Daarna genieten we ‘s middags samen van het aperitief en uitgebreid buffet. Waarom op moederdag je mama niet eens extra verwennen tijdens het Midzomerfeest? Alles is er aanwezig om dat te bewerkstelligen”, klonk het bij Geens!

In de namiddag kan er gesnoepd worden van het dessertenbuffet, een fris biertje of een lekker glaasje wijn drinken behoort eveneens tot de mogelijkheden. Er zijn ook optredens van De Jartellen, Muscaloco en de Hillegeer Jill & band voorzien. Voor de allerkleinsten staat er kinderanimatie op de planning. “Die dag neem ik om 14 uur de microfoon in handen. Niet om te zingen, maar wel om iedereen enthousiast toe te spreken.

Om in te schrijven of om meer informatie te verkrijgen, kan u terecht op www.koengeens.be/midzomerfeest/inschrijving.