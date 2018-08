Mensen leren over Community Supported Agriculture 28 augustus 2018

02u23 0 Huldenberg Aan 't Legumenhofke in de Grote Keistraat in Heverlee, dat ongeveer vijf jaar geleden werd opgericht door Greet De Smedt, werd info verschaft over Community Supported Agriculture (CSA) en de Open Velddag op 16 september.

CSA is een landbouw gedragen door een gemeenschap. In heel Vlaanderen werken er ondertussen veertig boerderijen volgens dat principe. "Als deelnemer ben je betrokken bij het reilen en zeilen van het landbouwbedrijf en neem je verantwoordelijkheden op. Je kiest voor ecologische landbouw die zorg draagt voor bodem en milieu, voor onze gezondheid en die van onze kinderen", klonk het.





"De deelnemers van een CSA-bedrijf nemen een oogstaandeel. In ruil voor een jaarbedrag worden ze mede-eigenaar van de komende oogst. Het bedrag wordt jaarlijks of volgens een andere periodiciteit vooruitbetaald, zodat de CSA-boer geen duur kaskrediet bij de bank hoeft af te sluiten om zijn productiekosten te kunnen voorfinancieren. Is de oogst goed, dan genieten de aandeelhouders daar rechtstreeks van. Valt het tegen, dan dragen ze dat risico mee. Bij sommigen helpen de deelnemers bij de aankoop van landbouwgrond. Ze stellen daardoor het voornaamste bedrijfskapitaal veilig voor de toekomst. We hopen om op de Open Velddag deze gezonde landbouw voor betrokken burgers aan zoveel mogelijk geïnteresseerden te kunnen voorstellen." (SVDL)