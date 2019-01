Maak kennis met de werking van de Huldenbergse basisscholen Stefan Van de Weyer

28 januari 2019

11u18 0 Huldenberg In de maand februari zijn er vier infomomenten gepland omtrent de werking van de Huldenbergse basisscholen, het gaat om GBS Den Elzas in Huldenberg en Loonbeek, GBS ‘t Veldeke in Sint-Agatha-Rode en GBS De Letterboom in Ottenburg. VBS De Bolster in Neerijse heeft zijn infomomenten in maart en juni gepland.

Gemeentelijke Basisschool Den Elzas Huldenberg heeft zijn infomoment op dinsdagavond 5 februari vanaf 20 uur in de Elzasstraat 19 in Huldenberg. Info kan verkregen worden via directiedenelzas@huldenberg.be. Voor hun afdeling is het infomoment diezelfde avond om 19 uur gepland op de Sint-Jansbergsteenweg 39 in Loonbeek, hen kan je bereiken via directiedenelzas@huldenberg.be

Het infomoment van gemeentelijke Basisschool De Letterboom Ottenburg staat op woensdag 6 februari vanaf 19.30 uur gepland op het Wilgenpad 1. Vragen stellen kan via directiedeletterboom@huldenberg.be

Bij Spring in ‘t Veldeke Sint-Agatha-Rode kunnen ouders een kijkje komen nemen op dinsdagavond 19 februari vanaf 19 uur en dit op hun adres op de Leuvensebaan 299. Via directiegbssar@huldenberg.be vind je een aanspreekpunt voor je vragen.

Vrije Basisschool De Bolster Neerijse houdt zijn infomomenten op woensdag 20 maart en woensdag 19 juni, dit telkens tussen 9 en 10 uur. Er wordt afgesproken in hun schoolgebouw in de Dorpsstraat 48. Er kan contact worden genomen via directie@vbneerijse.be