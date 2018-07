Linda en Werner nemen het Gouvernement over 07 juli 2018

02u46 0 Huldenberg Linda en Werner (beiden 58) namen deze week café Het Gouvernement in de Peuthystraat, in Huldenberg over. Vorige eigenaar Yvo "Bifi" Van Aerschot had ander werk gevonden en het koppel werd bereid gevonden om onmiddellijk de zaak uit te baten.

Werner is gepensioneerde rijkswachter, RWDM-supporter en bestuurslid van de plaatselijke Halfoogstfeesten. "Ik begon in 1981 bij de rijkswacht, ik werkte vorige vrijdag mijn laatste dag bij de federale gerechtelijke politie in Brussel en ging op prepensioen. Zondag opende ik deze bruine kroeg met Linda. De gezelligheid en de toffe sfeer hebben me altijd aangetrokken."





"Nu wonen we nog in Loonbeek, maar we willen tegen oktober in het pand van ons café wonen", vertelt Linda, die de jaren voordien in een winkel werkte. Het Gouvernement opent dagelijks om negen uur, behalve op sluitingsdagen woensdag en donderdag, maar heeft geen vast sluituur. (SVDL)