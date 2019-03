Lezing over grondlegger druiventeelt Felix Sohie Stefan Van de Weyer

20 maart 2019

15u20 0 Huldenberg In het kader van de Nacht van de Geschiedenis organiseert het Davidsfonds Huldenberg in LDC ‘t Pijlijser op donderdagavond 21 maart een lezing over Felix Sohie. Hij wordt aanzien als de grondlegger van de druiventeelt onder glas in de Druivenstreek.

Na zijn studies werkte Sohie vanaf 1859 bij baron Theodoor de Baudequin de Peuty op het kasteel in Huldenberg. In een kleine serre realiseerde hij een sterk kunststukje voor die periode, hij oogstte van een uitzonderlijke kwaliteit. In totaal legde hij een kleine tweehonderd serres aan, waaronder velen met verwarming.

“Er is veel dat we nog niet weten over de wereld van Felix Sohie. In het kader van de Nacht van de Geschiedenis vertellen heemkundige Michel Erkens, familielid en auteur Mark Pieters en initiatiefnemer van de musical over Felix Sohie, Jan Van Assche, over de man zelf, zijn familie, zijn werkwijze, zijn ondernemingszin, zijn rijkdom, zijn succes…”, klonk het bij het Davidsfonds Huldenberg.

De lezing begint om 20 uur in ‘t Pijlijser. Het omvat een twee uur durend panelgesprek en daarna is er nog tijd voor een drankje.

Meer informatie via huldenberg@davidsfonds.net. De inkomprijs voor houders van een Davidsfonds Cultuurkaart bedraagt 8 euro, zonder deze kaart betaal je tien euro aan de ingang.