Letterboom verhuist pas tijdens zomer 09 februari 2018

De kinderen en leraars van GBS De Letterboom zullen tot het einde van het schooljaar in hun tijdelijke locatie in het Keyhof in de Stroo-bantsstraat zitten. Eerst was er sprake van een verhuis naar de nieuwe gebouwen op de Leuvensebaan in Sint-Agatha-Rode tijdens de Paasvakantie. Ze zullen echter pas kunnen verhuizen tijdens de grote vakantie. "De nieuwe normen qua geluidsakoestiek in een schoolomgeving moesten gehaald worden, daardoor was er onder andere nog wat extra werk aan de isolatie in het gebouw. Daarom werd de verhuis een vakantie uitgesteld. Zo krijgen de leraars ook meer tijd om hun klassen in orde te brengen", wist burgemeester Danny Vangoidtsenhoven. De leerlingen zijn al voor het derde schooljaar op rij gehuisvest in het Keyhof. (SVDL)