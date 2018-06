LDC 't Pijlijser organiseert quiz 15 juni 2018

02u32 0

Lokaal Dienstencentrum 't Pijlijser in de René Borremansstraat in Huldenberg organiseert maandagnamiddag 18 juni een quiz.





Iedereen die interesse heeft om de grijze hersenmassa met leuke vragen en fotorondes te testen is er dan welkom tussen 14 en 16 uur. Kandidaten worden verzocht om hun aanwezigheid te bevestigen via LDC 't Pijlijser. Er kan contact worden opgenomen via dienstencentrum@huldenberg.be of 02 302 43 59. (SVDL)