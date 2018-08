LDC 't Pijlijser kent drukke september 29 augustus 2018

Het wordt een razend drukke maand september in Lokaal Dienstencentrum 't Pijlijser in de René Borremansstraat Huldenberg. Ze starten het nieuwe schooljaar met een wafelenbak. Verder komen een grote variëteit aan acitiviteiten aan bod, zo starten bijvoorbeeld de taallessen Nederlands voor beginners er op 4 september. De Centrumraad vindt er plaats op 6 september. Exact een week later is er een infonamiddag en -avond rond incontinentie. Op 19 septemberg is er een infoavond voorzien getiteld Premies, tegemoetkomingen en dag- en nachtopvang, daags nadien is er een cupcake verkoop ten voordele van Alzheimer Onderzoek. Op 24 september is het oefenstemmen geblazen. Uiteindelijk starten de taallessen Engels op 26 september voor beginners en op 27 september voor de conversatiegroep. (SVDL)