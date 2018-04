Landelijke Kinderopvang huurt beren in 13 april 2018

02u38 0

Landelijke Kinderopvang zet beren in om speelse, zorgzame medewerkers te werven. In de week van 16 april zullen ze in het straatbeeld verschijnen. Ze dragen een boodschap mee in hun portemonnee. Vinders mogen de boodschap meenemen en bezorgen aan iemand die bij Landelijke Kinderopvang de job van zijn of haar leven wil vinden. De beren zullen pop-uppen in Diest, Huldenberg, Boortmeerbeek, Oud-Heverlee... volg hun voetafdrukken. Wees er snel bij, want ze blijven niet lang!





"Bij Landelijke Kinderopvang zetten we graag in op creativiteit, vandaar deze ludieke wervingsactie. We zetten in op een kwaliteitsvolle opvang op maat van elk kind en ouder. Meer dan drieduizend medewerkers in Vlaanderen zetten hun schouders onder kinderopvang in al zijn vormen voor kinderen tussen nul en twaalf jaar. We blijven uitbreiden en zijn op zoek naar creatieve, speelse begeleiders voor de buitenschoolse opvang en onthaalouders om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen", klonk het bij Rita Roosen, regionaal verantwoordelijke voor de werving-selectie-vorming bij Landelijke Kinderopvang. (SVDL)