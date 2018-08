Lanceer een raket 08 augustus 2018

De zomervakantie betekent veel buitenspelen. In de bib vind je een heleboel boeken met geweldige activiteiten, spelletjes en knutselideeën. En om al die leuke ideeën kracht bij te zetten, kan je deze zomer ook nog eens aan de slag in de bib van Neerijse tijdens de workshop 'Bouw je eigen raket'. Je ontwerpt zelf je raket die daarna de lucht in schiet. Maar vooraleer het zover is, onderga je eerst een astronautenopleiding. Inschrijven kan aan de balie van de bib in de Donkerstraat of via mail op bibliotheek@huldenberg.be. (ADPW)