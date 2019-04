Kunstenweek met meer dan 50 kunstenaars Stefan Van de Weyer

08 april 2019

18u46 0 Huldenberg Meer dan vijftig kunstenaars openen op verschillende locaties in de gemeente hun deuren tijdens het weekend van 26, 27 en 28 april? Ze tonen hun kunst en hun passie. Ook het jonge volkje doet zijn ding gaande van eens aan de draaitafel zitten in Gila’s keramiekatelier tot meegevoerd worden in Doeng Tsjoeka!

Onder meer in Sint-Agatha-Rode zal op die driedaagse op drie locaties kunst tentoon worden gesteld door drie kunstenaars. Dat is onder andere het geval bij Kunst in de Onderbosstraat 39 op zaterdag 27 en zondag 28 april, telkens tussen 14 en 18 uur.

Daar stelt Martine Van Herrewege het broze werk ‘never forget!’ tentoon. Isabelle Colle presenteert er gebruiksvoorwerpen en decoratiestukken in traditionele keramiektechniek en raku. Sybille Colle brengt fijne artisanale kunst, Anita Goossens wil dan weer de bezoekers verbazen met haar mixed-media net zoals Marie José Geeraerts die de mixed-media in de verf wil zetten met acryl op doek. Simonne Palinckx zal er die twee dagen zuivere pigmenten en bijenwas op jute brengen en Georgie Bastin verrast je met enkele poëtische interventies.

De kunstweek zal zondag om 17 uur sfeervol afgesloten worden op Hoeve Celongaet op Wolfshaegen 128 in Neerijse en wel met het negenkoppig jazz combo van de academie MAS Fiocco Huldenberg. Sfeervolle jazz met nummers van Miles Davis, Richard Rodgers, Dexter Gordon en nog vele andere.