Koen Geens trekt kamerlijst CD&V Stefan Van de Weyer

15 februari 2019

15u03 0 Huldenberg Voor CD&V werden Peter Van Rompuy en Koen Geens uit Loonbeek als lijsttrekkers voor CD&V Vlaams-Brabant aangeduid. Er werd bewust gekozen voor lokaal verankerde politici die de bekommernissen van de Dorpstraat kunnen vertolken in de Wetstraat.

Geens duwde in oktober nog de gemeentelijke CD&V-lijst in Huldenberg, voor de verkiezingen van zondag 26 mei kreeg hij het vertrouwen om de kamerlijst van Vlaams-Brabant voor de christen-democraten te trekken. “Ik ben trots dat we naar de kiezer kunnen stappen met een mix van ervaring en jong talent. We hebben een complementair team en willen graag meebouwen aan een Vlaams-Brabant met zekerheid en zuurstof voor generaties”, opende de minister van justitie. “Peter en ik geloven dat we met dit dynamische team oplossingen kunnen aanreiken voor de twee grootste uitdagingen van dit moment, dat zijn zonder twijfel de koopkracht en het klimaat. We willen samen werken en redelijk blijven in plaats van in extremen te vervallen. Wij zijn noch roepers noch evangelisten, maar bieden concrete oplossingen aan. Daarom gaan we met onze ploeg in alle Vlaams-Brabantse steden op bezoek. Daar gaan we in dialoog over de voornaamste bezorgdheden met als doel om bij zoveel mogelijk mensen angsten weg te nemen en hen te overtuigen met onze ideeën en oplossingen.”