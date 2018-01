Koen Geens (CD&V) wordt lijstduwer 22 januari 2018

Minister van Justitie Koen Geens duwt de CD&V-lijst voor de verkiezingen van 14 oktober in zijn thuisgemeente Huldenberg. Dat maakte hij afgelopen vrijdag bekend op de nieuwjaarsreceptie van de lokale CD&V-afdeling. Het is de eerste keer dat Geens zich kandidaat stelt bij gemeenteraadsverkiezingen. "Ik wil mijn partij in Huldenberg zoveel mogelijk steunen. Of ik na een goed resultaat ook effectief zal zetelen als gemeenteraadslid zal ik later bekijken. We hebben een sterke lijst. Als ik mijn plaats kan afstaan aan een jonge kandidaat zal ik dat graag doen", aldus minister Geens. CD&V rekent in Huldenberg ook op lijsttrekker Marc Verheyden die sinds 1988 in de gemeenteraad zetelt en van 2006 tot 2012 burgemeester was van de gemeente. Momenteel is Verheyden eerste schepen in een coalitie met Open Vld. In 2012 haalde CD&V in Huldenberg 25 procent van de stemmen en zes zetels op een totaal van 21. (BMK)