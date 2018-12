Kirsten De Belder van Baby Biebel Box bij beste onderneemsters Stefan Van de Weyer

06 december 2018

17u26 0 Huldenberg Kirsten De Belder van kinderdagverblijf Baby Biebel Box op het Gemeenteplein, hoort volgens Unizo, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en vzw Markant bij de tien beste onderneemsters van de provincie. Zij strijden om de twintigste WOMED Award.

Momenteel werken er negen kinderverzorgsters in het kinderdagverblijf. Zij zullen binnenkort zorgen voor zeventig peuters. “In 2013 kwam mijn droom uit, ik kon een groot kinderdagverblijf overnemen op 42 kilometer afstand van mijn woning, in Pijpelheide. Een kans die ik niet kon laten liggen”, zegt Kirsten De Belder. Dag en nacht werkte ze zich uit de naad, zodat haar crèche zou voldoen aan de inspectie-eisen. Begin 2019 zit er ook een uitbreiding aan te komen. “Ik ben heel blij met die top tien die ze me toebedeelden”, reageert ze.