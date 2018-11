Kerstmarkt en feestelijke afsluiter van het jaar in ‘t Pijlijser Stefan Van de Weyer

28 november 2018

Trouwe bezoekers van Lokaal dienstencentrum 't Pijlijser in Huldenberg hebben een leuke december in het vooruitzicht. Zo vindt er een kerstmarkt een heerlijk feestmaal met muziek plaats ter afsluiting van 2018.

Op 8 december kan je je vanaf 17 uur in het dienstencentrum verwarmen op de indoor kerstmarkt. “Je kan van de Kerstmarkt van Huldenberg 2018 op het Gemeenteplein wandelen naar de kerstsfeer in het Dienstencentrum of omgekeerd. Naast warme wafels en Irish coffee, serveert het dienstencentrum dit jaar ook Afrikaanse lekkernijen. Ben je nieuwsgierig naar wat? Zeker afkomen”, klonk het bij ‘t Pijlijser.

Ze sluiten daarna het jaar feestelijk af. Kom mee genieten van een heerlijk feestmaal en muziek. Inschrijven kan nog tot 12 december gebeuren via 02 302 43 59. De kostprijs daartoe bedraagt 30 euro.