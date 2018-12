Kerstmarkt afgelast door slechte weer Stefan Van de Weyer

08 december 2018

17u34 0

De Kerstmarkt op het Gemeenteplein in Huldenberg werd zaterdag afgelast als gevolg van de slechte weersomstandigheden. De verlichte Tractor Kerstrun zal wel door Huldenberg denderen.

“De kerstmarkt is afgelast omwille van het slechte weer. Wegens de dreigende rukwinden gaat de kerstmarkt niet door”, klonk het bij de gemeente. Iedereen die zich echter in de kerstsfeer wil laten onderdompelen is op een steenworp van het Gemeenteplein welkom in ‘t Pijlijser. Daar vindt immers de indoor kerstmarkt van Lokaal Dienstencentrum ‘t Pijlijser plaats.

De Tractor Kerstrun met verlichting doorheen Huldenberg op zaterdag zal wel doorgaan. De opbrengst daarvan is ten voordele van SOID. Meer info op www.soidngo.org