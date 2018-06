Katrien Spaas vervoegt CD&V-lijst 15 juni 2018

Voor CD&V Huldenberg staat Katrien Spaas op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gezien haar job is het niet abnormaal dat ze vooral oog heeft voor de zorg. De Huldenbergse werkt als verantwoordelijke van de sociale dienst departement zorg van het OCMW van Tervuren. Ze wil de zorgvrager, de mantelzorger en hun netwerk beschermen.





"Ik werk hier nu al meer dan twintig jaar in de sociale sector. Zowel in mijn job als in mijn dagelijks leven is mijn drijfveer de zorg voor mensen met een beginnende zorgsituatie. Aandacht blijven hebben voor noden en behoeften van de mensen met een zorgvraag is zeer belangrijk, onze maatschappij moet hierop kunnen inspelen met de nodige middelen. Als gemeente mogen we dit zeker niet uit het oog verliezen en op gemeentelijk vlak zal ik hiervoor dan ook ijveren." (SVDL)