Kampioenen in de bloemetjes gezet 02u32 0 Foto Vertommen

In Huldenberg werden onlangs de atleten die het voorbije jaar schitterende sportieve prestaties hebben neergezet, gehuldigd in Cultuurzaal Den Elzas. Iedere kampioen(e) kreeg van de gemeente een mooie medaille en een handdoek met daarop het logo van de gemeente cadeau. Tot de gelauwerden behoorden dansclub Step by Step (links in het roze) , enkele jeugdploegen van volleybalclub Smash Neerijse (centraal in het blauw) en voetballers van VBS De Bolster in Neerijse die kampioen waren geworden. Eén team mocht zelfs even zijn voetbalkunsten in de Verenigde Staten gaan vertonen. Verder waren Lukas Vanderlinden uit Neerijse, die provinciaal veldritkampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen werd, een jeugdploeg van OHR Huldenberg, duatleet Alain De Munter en ZVC Befke, die zich tot kampioen kroonde als beste zaalvoetbalploeg van sporthal De Kronkel, aanwezig.











(SVDL)