Jeugdhuis Jerooms nieuw leven ingeblazen? Stefan Van de Weyer

14 januari 2019

13u36 0

Huldenberg heeft een stevige geschiedenis aan jeugdhuizen achter de rug, dat is ook het geval in deelgemeente Sint-Agatha-Rode. Nadat jeugdhuis Jerooms (Jeugd Rooi en Omstreken) aan ’t Veldeke sloot in november 2017, staat een volgende generatie op om het jeugdhuis nieuw leven in te blazen. Ze zouden tegen volgende zomer al kunnen beginnen.

In december had het gemeentebestuur een oproep gelanceerd om de Jerooms terug in het leven te roepen en daar kwam ondertussen reactie op. Schepen van jeugd Philippe Vervoort (Open Vld) heeft er een goed oog in, hij ontving samen met jeugdconsulent Christophe Beeckmans onlangs twee geïnteresseerde groepen. “We ontvingen twee groepen, goed voor in totaal vijftien geïnteresseerden, met daarbij ook drie anciens en ouders. We legden hen uitgebreid de spelregels uit, bijvoorbeeld dat om in het bestuur te zitten je minimum achttien jaar oud moet zijn. Ik was gecharmeerd dat ze met zoveel af waren gekomen voor dit toffe en creatieve overleg. Er zit opnieuw schot in de zaak. Er is zeker nood aan dit jeugdhuis, we wachten nog op hun reactie en op hun aanpak. Gezien de examenperiode verwachten we binnenkort een respons. Ze zouden tegen de zomer weer actief kunnen zijn, ik ben enorm benieuwd naar de afloop”, vertelde Vervoort.

Jeugdhuis Jevaro ontstond in 1984 en raakte al snel bekend door zijn mythische feestjes. Vanaf 1990 werd onderdak gevonden in de oude pastorij aan de kerk in de Sint-Agathastraat. In 2000 werd het nog tot beste jongerenplek in de gemeente verkozen. In de herfst van 2002 verhuisde het jeugdhuis van de pastorij naar het oude gemeentehuis van Sint-Agatha-Rode dat toen net gerenoveerd was. Er werden een discobar en lichten geïnstalleerd in het jeugdhuis gelegen op de Leuvensebaan aan ‘t Veldeke. Tijdens de zomer van 2009 werd nog het 25-jarige bestaan van het jeugdhuis gevierd met een spetterende Summer Foaf. De Jevaro stopte er iets nadien mee.

De Jerooms opende op zijn beurt in oktober 2012 onder impuls van dertien gemotiveerde initiatiefnemers. Ze organiseerden thema-avonden en ook de Summer Foaf vond andermaal plaats. Tom Mariën, oud-voorzitter van de Jevaro, trad op als mentor. Ondanks alle goede voornemens kwam hier na iets meer dan vijf jaar een einde aan. Dit omdat de leden van het jeugdhuis te oud werden en al begonnen te werken en geen jeugdige opvolging meer vonden. De bereikbaarheid zou ook een probleem zijn geweest, gezien de laatste bus er rond 22 uur langs reed.