Installatie gasaansluiting 26 januari 2018

Vandaag zal er tussen 10 en 14 uur een gasaansluiting gemaakt worden in Ottenurg en dit op de hoek van de Florivalstraat ter hoogte van het huisnummer 32 en de Langeheidestraat.





Tussen de Wijmingenstraat en de Florivalstraat is er enkel verkeer mogelijk in de richting van Pécrot. Gezien de omleiding door de werken in de Tommestraat kan dit extra hinder veroorzaken. Er zal signalisatie geplaatst worden, die wijst op deze situatie. (SVDL)