Inschrijvingen voor Huldenbergse sportweek geopend 04 juli 2018

02u28 0 Huldenberg Tussen 13 en 17 augustus kan je deel uitmaken van de zotste en sportiefste bende die Sporthal De Kronkel in Huldenberg inpalmt.

Tijdens iedere voormiddag in die periode proef je van een mix van klassieke en nieuwe sporten zoals badminton, kan jam (frisbee), bumball, estafette, basketbal, bootcamp, enz.. In de namiddag volg je je gekozen optiesport: fietsen, dans, gymnastiek en voetbal. Ervaren monitoren begeleiden iedereen op een enthousiaste en professionele manier, zodat je moe en tevreden naar huis gaat. Iedereen vanaf het eerste leerjaar tot en met het tweede middelbaar is welkom. Inschrijven kan via www.huldenberg.be/Huldenbergse_Sportweek, en dit voor 31 juli. Meer informatie valt te verkrijgen via sport@huldenberg.be (SVDL)