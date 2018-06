Inschrijvingen sportweek geopend 22 juni 2018

De Huldenbergse sportweek zet je ook deze zomer in beweging. Tussen 13 en 17 augustus maak je deel uit van de zotste en sportiefste bende die Sporthal De Kronkel in het centrum zal inpalmen. Op het sportieve menu staan een mix van klassieke en nieuwe sporten in de voormiddag. De sporters hebben dan de keuze uit badminton, kan jam (frisbee), bumball, estafette, basketbal, bootcamp. De gekozen optiesport zoals fietsen, dans, gymnastiek en voetbal zal in de namiddag plaats vinden. Leerlingen vanaf het eerste leerjaar tot en met het tweede middelbaar zijn er welkom en kunnen zich inschrijven via www.huldenberg.be. Meer info: sport@huldenberg.be (SVDL)