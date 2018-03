Infoavond 'Doolhof van premies & tegemoetkomingen' 13 maart 2018

Draag je zorg voor je ouders, je buren of vrienden of familieleden en wil je weten wat de bestaande mogelijkheden in de thuiszorg zijn? Er bestaat een grote variatie aan professionele hulpverleners, voorzieningen, premies, tegemoetkomingen, sociale en fiscale voordelen, die kunnen helpen om de zorg goed te organiseren en betaalbaar te houden. Als leek zie je vaak door het bos de bomen niet meer. Deze vorming geeft een goed overzicht van wat er allemaal mogelijk is en vindt donderdagavond op 15 maart plaats tussen 19.30 en 22.30 uur in Zaal Vandervorst op de Sint-Jansbergsteenweg 39 in Loonbeek. Deelname is gratis. (SVDL)