Inbraak in Struikenbos

11 april 2019

Inbrekers hebben dinsdagnamiddag ingebroken in een woning in Struikenbos in Neerijse bij Huldenberg. De onbekenden konden een raam op de eerste verdieping forceren nadat ze met een ladder boven waren geraakt. De bovenverdieping werd onderzocht. Vooralsnog is het onduidelijk of ze daadwerkelijk een buit konden maken.