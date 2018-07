Ik en den Theo en Fixkes op OtSpot Festival 25 juli 2018

Op zaterdag 4 augustus vindt op de speelplaats van de oude school in de Pastorijstraat in Ottenburg het OtSpot Festival plaats.





Tussen 15 uur en drie uur 's nachts zijn er optredens voorzien van Ik & Den Theo, Wild Shelter, Fixkes, Jaune Toujours en Shizzle Le Sauvage.





Ik en den Theo kijken naar de wereld door kinderogen en laten dat ook horen in hun muziek. Piet Maris and Theophane Raballand, beiden van Jaune Toujours, behoren ook tot het gezelschap en bemannen de accordeon en de drums. Gezien hun stemming zingen ze in het Frans en/ of Nederlands.





Ze wonnen eerder in 2012 het VGC's Gouden Ketje in de categorie cultuur, jeugd en sport en de Prix Jeunesses Musicales in 2013. (SVDL)