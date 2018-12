Huldenbergse dient motie in over stijgend luchtverkeer Stefan Van de Weyer

03 december 2018

14u46 0 Huldenberg Huldenberg krijgt meer dan vijftig procent van de opstijgende vluchten in haar luchtruim. Jaarlijks betekent dat meer dan 45.000 vluchten boven het grondgebied, de meesten op geringe hoogte. De gemeente heeft steeds de belangen van de Zaventemse luchthaven gerespecteerd en is steeds solidair geweest met andere gemeenten. Sinds geruime tijd zorgen uitspraken door verschillende rechtbanken echter voor hogere vluchtenconcentratie in het Huldenbergse luchtruim.

“Nu is het moment bereikt dat het bestuur niet langer kan aanzien dat het welzijn en de gezondheid van de inwoners negatief beïnvloed wordt. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) bevestigt de bedreiging voor de gezondheid van de bevolking in haar rapport van 10 oktober 2018. De metingen die in Huldenberg plaatsvonden in 2003 en 2005 blijkt duidelijk dat de grenswaarden overschreden worden. De situatie is er inmiddels niet op verbeterd. De WGO veroordeelt met haar nieuwe grenswaarden ondubbelzinnig het spreidingsplan”, wist burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld). “Voor diverse rechtbanken krijgen meer en meer gemeentes uit de streek gelijk omtrent de overlast die ze ondervinden. Als gevolg daarvan komen er meer en meer vliegtuigen boven onze hoofden terecht. Wij onderhandelden vele jaren voor de hele streek omtrent dit omvangrijke en belangrijke dossier, maar indien je niet voor jezelf begint te pleiten krijg je binnen de kortste keren alle vliegverkeer op je dak. Wij hebben zeker niets tegen de luchthaven, iedereen heeft daar op zich zeker voordeel bij. Echter iedereen heeft er ook last van en deze last moet gelijk verdeeld worden en dat is nu niet het geval. Het mag niet allemaal ten koste van één gemeente gebeuren”, besluit Vangoidtsenhoven.

Naar aanleiding daarvan dient het Huldenbergse gemeentebestuur een motie in ter attentie van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, het overlegforum Luchthavenplatform Oost, provinciebestuur Vlaams-Brabant, Directie luchthaven Zaventem en Minister van mobiliteit, belast met Belgocontrol, François Bellot.

Met deze motie worden aanpassingen met betrekking tot het opstijgen, de vlieghoogte, geluidsnormen en de routes geëist. Aan de gemeentebesturen van Wezembeek-Oppem, Kraainem en Tervuren wordt gevraagd deze motie, aangepast aan hun luchtruim, voor te leggen aan hun gemeenteraden. De brief met de motie vertrok maandag naar alle aangesproken instanties en de gemeentebesturen in kwestie.

Tot slot engageert de Huldenbergse gemeenteraad zich om een raadsman met kennis van deze materie aan te stellen, mochten reacties van de aangeschreven instanties uitblijven. De volledige motie, met een opsomming van de verschillende eisen en door een voltallige gemeenteraad onlangs goedgekeurd, vind je terug op www.huldenberg.be.