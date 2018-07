Huldenbergenaars ouder dan achttien kunnen Druiven-ambassadeur worden 26 juli 2018

Iedereen ouder dan achttien jaar uit Huldenberg met een hart voor de Druivenstreek kan zich nog tot en met 16 augustus kandidaat stellen als Druivenambassadeur. De Druivenambassadeur vertegenwoordigt samen met de vice-ambassadeur een jaar lang de Druivenstreek in binnen- en buitenland. Op vrijdag 24 augustus wordt de winnaar tijdens de openingsavond van de Druivenfeesten in Overijse bekendgemaakt.





Nog twijfels of vragen? Kom op dinsdag 31 juli om 20 uur naar druivenserre 1 op de Solheide in Overijse.





Met een glaasje bubbels zullen de huidige ambassadeurs Gert en Mieke al de bestaande vragen beantwoorden. (SVDL)