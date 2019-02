Huldenberg zoekt toezichters Stefan Van de Weyer

07 februari 2019

12u19 0 Huldenberg De gemeente Huldenberg is naarstig op zoek naar toezichters voor hun gemeentelijke basisscholen. Dez moeten er onder andere instaan voor de middagbewaking, kandidaten hebben ongeveer een maand de tijd om zich te melden.

De toezichters moeten in de scholen ondermeer de eetruimte en het eten klaar zetten en opruimen, toezicht houden en indien nodig hulp kunnen verlenen of EHBO toepassen.

Kandidaten voor deze functie moeten graag in teamverband werken, stressbestendig zijn en minimum achttien jaar zijn. Er zijn geen diplomavereisten.

Geïnteresseerden sturen hun sollicitatie met curriculum vitae en een uittreksel uit het strafregister ten laatste op 8 maart 2019 via aangetekend schrijven of via brief naar de gemeente Huldenberg ter attentie van het College van burgemeester en schepenen, op het Gemeenteplein 1 in Huldenberg. Sollicitaties na 8 maart worden niet meer aanvaard.

