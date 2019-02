Huldenberg zoekt buurten voor ruilboekenkasten Stefan Van de Weyer

26 februari 2019

14u11 0 Huldenberg De gemeente Huldenberg is op zoek naar boeken en buurten. Ze zijn immers van plan om op verschillende locaties ruilboekenkasten neer te planten, het gemeentebestuur plant op donderdag 7 maart een infomoment om de koppen bij elkaar te steken.

“Boeken die je niet meer leest en die je een tweede leven wilt geven en buurten die samen een ruilboekenkast willen adopteren, daar zijn we naar op zoek. Nadien kan je het uitgeleende en uitgelezen boek terugplaatsen of zelfs een ander boek in de plaats zetten. Wie weet is er bij een kast nog plaats voor een zitbank om af en toe een voorleesmomentje te houden of om een boekbespreking in open lucht te organiseren”, aldus het gemeentebestuur.

Interesse om dit project mee uit te werken? Kom dan op donderdagavond 7 maart om 20 uur naar zaal ’t Pijlijser in de René Borremansstraat in het centrum van Huldenberg. Graag een seintje vooraf via cultuur@huldenberg.be