Huldenberg wil elektrische deelwagen in 2019 introduceren Wagen zou ‘s avonds ten dienste van de burgers staan Stefan Van de Weyer

27 november 2018

14u15 0 Huldenberg De gemeente Huldenberg is in 2019 van plan om een elektrische deelwagen aan te kopen, overdag zou dit door het gemeentebestuur gebruikt worden. De wagen zou ‘s avonds ten dienste van de bevolking staan. Daarbuiten hebben ze al drie elektrische oplaadpunten voor wagens in de gemeente.

“Over welk type wagen het exact zou gaan, daar zijn we nog niet uit. We hebben dit al in ons budget opgenomen, nu moet het nog op besproken worden. De elektrische auto zou overdag onderweg zijn met leden van het bestuur en ‘s avonds staat die ter beschikking van de bevolking”, meldde burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld). “We hebben al drie elektrische oplaadpunten in onze gemeente, namelijk in het centrum, in Neerijse en in Ottenburg. Dit gegeven ging ik onlangs in Leuven promoten met Ugo Magnus (Groen). We zijn momenteel onze plannen voor mobiliteit aan het uittekenen, daartoe behoren projecten ten voordele van de zwakke weggebruiker. Verder werkt ons klein circulatieplan aan de school in Sint-Agatha-Rode naar behoren, we bekijken of we elders in de gemeente geen soortgelijke plannen kunnen ontwikkelen”, besloot de burgervader.