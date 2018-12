Huldenberg, Vlaamse kampioen van het ophalen van restvuil Stefan Van de Weyer

11 december 2018

16u46 0

Vlaanderen dringt de hoeveelheid huisvuil terug. De regio Oost-Brabant scoort goed met 92 kilogram opgehaald per inwoner. Er is echter een uitschieter in het Oost-Brabantse: Huldenberg, waar er maar liefst zeventig kilogram restvuil per inwoner wordt verzameld.

“We zijn 2015 al begonnen met een pop-up containerpark, waar onze inwoners met een groot aandeel huisvuilfracties terecht kunnen en dat tijdens één zaterdag per maand. Dit initiatief, het eerste in Vlaanderen, het scheerde meteen hoge toppen. Vanaf 2016 hebben we dan het DIFTAR-systeem ingevoerd. Het principe, de vervuiler betaalt, sloeg eveneens meteen aan bij de inwoners. Onze ophaling daalde prompt met twintig kilogram per inwoner. Je merkt dat dit een beleidskeuze is in het kader van onze ambities op klimaatvlak, maar zeer zeker een pluim op de hoed van alle Huldenbergenaren en daar ben ik bijzonder trots op”, aldus burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld).