Huldenberg plant toeristisch project aan archeologische site De Tomme Stefan Van de Weyer

29 november 2018

14u43 0 Huldenberg In Ottenburg bevindt zich de Tomme, dat is een restant van een nederzetting waar ongeveer 5.000 jaar geleden landbouw werd verricht. Het was één van de eerste beschavingen in onze contreien. De Tomme wordt beschouwd als het meest imposante prehistorisch monument van Vlaanderen, alsook het enige dat aan het oppervlakte zichtbaar is. De gemeente plant er een project om toeristen te lokken, maar eerst moeten de rioleringswerken in de Tommestraat een goede afloop kennen.

Op deze middenneolithische site werden in het verleden al vele gebruiksvoorwerpen gevonden. Boeren ploegen er bijvoorbeeld pijlpunten boven. De site is gekend als vindplaats van middenpaleolithische en neolithische artefacten zoals aardewerk. Het enige neolithische aardewerk dat ondanks de tand des tijds intact bleef werd daar gevonden. Het was duizenden jaren geleden één van de eerste bewoonde gebieden in de wijde regio waar er landbouw werd verricht. De bewoners staan bij steentijdspecialisten bekend als de ‘Michelsbergers’, dit door hun tulpvormige aardenwerk en hun opgeworpen verdediging. In de steile hellingen onder hun akkers hadden ze grachten uitgegraven en wallen gemaakt, mogelijk met palissades om het hun vijanden zo moeilijk mogelijk te maken.

De Tomme is een natuurlijke hindernis die zijn toenmalige bewoners beschermde. Deze heuvelrug is 140 meter lang en 3,5 tot vier meter hoog. Het belang dat in het verleden al aan de Tomme werd toegedicht, leidde halfweg de jaren zeventig tot de bescherming ervan als landschap. Sinds 2010 is de site zelf beschermd.

Professor Bart Vanmontfort van de afdeling prehistorische archeologie van de K.U.L. voerde er in de zomer van 2012 onderzoek. Dat wees uit dat de kern ongeveer 5.000 jaar oud is en dat de heuvel duizenden jaren later in de Romeinse tijd nog werd verhoogd. Het is zowat de grootste en bij archeologen beroemdste steentijdsite van ons land. Welk doel hij exact vervulde is nog een raadsel, het was zeker geen grafheuvel.

“Het monument werd in 1975 als beschermd landschap geklasseerd zonder dat men er de precieze betekenis van kende”, aldus Vanmontfort. “Men heeft de heuvel decennia lang links laten liggen. Er werden nooit opgravingen of zelfs maar prospecties gehouden. De vernieuwde aandacht kwam toen voort uit de recente bescherming van de archeologische site door de Vlaamse overheid.”

De gemeente heeft plannen met de Tomme.

“In samenwerking met de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) plannen we er een project. We zijn als gemeente samen met hen partner in het project en hebben er al wat centen in geïnvesteerd. Het is nu voorlopig wachten op het einde van de rioleringswerken in de Tommestraat. Momenteel komt het afvalwater van de 440 bewoners van die straat ongezuiverd in een bezinkput ter hoogte van de Waversestraat. Er wordt een aansluiting op de riolering in de Leuvensebaan aangebracht. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Huldenberg”, wist burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld). Deze werken zouden begin 2019 klaar moeten zijn. “Het is de bedoeling om er aan het Vlonderpad een weg over de poel te maken en een infobord aan te brengen. Verder is er een picknickruimte voorzien en zullen er bankjes gezet worden om de Tomme meer in de picture te brengen. We investeerden daar ongeveer 20.000 euro in, de VLM bracht echter het grootste budget bij. Het wandelpad beginnend aan de Poelstraat zal hiervoor opengetrokken worden. Misschien kunnen we overwegen om er in de toekomst om iets meer van te maken zoals een openluchtmuseum, maar plannen daartoe zitten nog niet in de pijplijn”, aldus Vangoidtsenhoven.