Huldenberg op zoek naar schooldirecteur 28 juni 2018

02u54 0

De gemeente Huldenberg is momenteel naarstig op zoek naar een voltijdse directeur voor de gemeentelijke basisschool van Sint-Agatha-Rode. Kandidaten moeten voor 11 juli alle nodige documenten hebben opgestuurd naar de gemeente. Het schriftelijk examen voor de job zal plaats vinden in de week van 6 augustus, de mondelinge proef vanaf 17 augustus.





De exacte data zullen tijdig meegedeeld worden. Meer info op www.huldenberg.be/vacatures, via personeelsdienst@huldenberg.be of op het nummer 02 302 43 16. (SVDL)