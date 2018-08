Huldenberg legt zonnepanelen op gemeentehuis en scholen 08 augustus 2018

02u34 0

Vanaf 20 augustus worden er zonnepanelen gelegd in Huldenberg. Die zullen onder andere gelegd worden op het gemeentehuis, de scholen aan Den Elzas, basisschool de Letterboom en sporthal De Kronkel. Vanaf begin september kunnen ze dan een groot deel van hun eigen elektriciteit zelf aanmaken. Het ondertekenen van het burgemeesterconvenant was zeker geen lege doos als het van burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld) afhangt. "In Huldenberg creëerden we een integraal klimaatbeleid, alle diensten werken hier volop aan mee. Deze zomer kochten we onze tweede bestelwagen op CNG, beter bekend als aardgas", aldus burgemeester Vangoidtsenhoven. "We gaan hier trouwens nog veel verder mee ondermeer door zonnepanelen op het gemeentehuis, de kleuterschool en basisschool Den Elzas, basisschool de Letterboom, zaal Vandervorst en sporthal De Kronkel te leggen. Op die manier produceren we vanaf woensdag 5 september grotendeels onze elektriciteitsproductie zelf." (SVDL)