Huldenberg krijgt eerste publieke laadpaal voor auto's 27 januari 2018

Onlangs werd er een publieke laadpaal voor elektrische wagens op het Gemeenteplein in Huldenberg in gebruik genomen. Er kunnen twee wagens tegelijk opladen. In 2018 volgt een tweede paal en tegen 2020 worden dat er vier. Het opladen zelf gebeurt tegen betaling, op dezelfde manier als bij de andere 2.500 publieke laadpalen.





Er zijn vandaag al heel wat aanbieders van laadkaarten. Het is de bedoeling dat de meeste bestaande kaarten toegang krijgen tot de bestaande publieke laadpalen.





Kan je thuis trouwens niet elektrisch opladen en is er geen (of onvoldoende) publieke laadinfrastructuur in je buurt? Dan kan je nu al kosteloos de plaatsing van een publieke laadpaal in je buurt aanvragen via netbeheerder Eandis: www.eandis.be/laadpaal-aanvragen.





