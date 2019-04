Huldenberg kan rekenen op Vlaams geld voor riolering Stefan Van de Weyer

12 april 2019

11u22 0 Huldenberg Huldenberg krijgt vanuit het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor riolering. Dit dubbele investeringspakket werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. CD&V Huldenberg is bijzonder tevreden dat de Vlaamse Overheid de ernst van deze problematiek in Huldenberg erkent.

“Het lokale bestuur is zich al lang bewust van de noodzaak voor investeringen, maar financieel kan een lokaal bestuur deze kosten niet dragen. Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in onze gemeente verder opkrikken. Dat we duurzaam moeten omspringen met water is algemeen geweten, maar met deze financiële injectie zetten we weer een stap vooruit. Niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker de ondergrondse verbeteren de levenskwaliteit van onze gemeente”, viel bij CD&V Huldenberg te horen.

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld) was blij met het goede nieuws, maar er weerklonk een kritische noot.

“We zijn enorm tevreden dat er daarin geïnvesteerd zal worden in de toekomst. Vlaanderen is onder druk van Europa aan een inhaalbeweging bezig en uiteraard zijn de ambities daarvan hoog. We zijn zeer tevreden met deze steun, onze gemeente is niet het makkelijkste gebied om rioleringen aan te brengen. Er zijn zeker centen voor de uitbreiding van de rioleringen, maar dan moet iedereen mee willen en mee werken. De communicatie tussen verschillende agentschappen kan beter, alles moet beter op elkaar afgestemd worden. Het is soms wachten op bereidwilligheid, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de rioleringswerken in Huldenberg zo spoedig mogelijk verlopen”, wist Vangoidtsenhoven die voorbije week ook werd aangesteld als voorzitter van netbeheerder van de rioleringen Riobra.

Deze financiële steun kadert binnen een breder programma van de Vlaamse Overheid. Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft de Vlaamse regering ingestemd met het optimalisatieprogramma 2020 ter waarde van 230 miljoen euro voor projecten van Aquafin. Daarnaast heeft de minister het eerste subsidieprogramma 2019 voor 184 gemeentelijke rioleringsprojecten goedgekeurd. In totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.

“We moeten duurzaam omspringen met water, daarvan moeten we niemand meer overtuigen. De voorbije twee decennia is het aantal inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt, verdubbeld. Toch blijven de uitdagingen op het vlak van riolering en waterzuivering groot”, wist minister Koen Van den Heuvel.

Hij geeft Aquafin de opdracht om de gemeenten voor 130 miljoen euro te ondersteunen en subsidieert daarnaast voor een bedrag van 290 miljoen euro in 184 gemeentelijke rioleringsprojecten. Deze twee investeringsprogramma’s betekenen een forse bijkomende ondersteuning voor de riolering en waterzuivering in Vlaanderen en zal de riolerings- en zuiveringsgraad verder opkrikken. Met het optimalisatieprogramma 2020 krijgt Aquafin voor 2019 de bijkomende opdracht om 140 nieuwe projecten ter waarde van 230 miljoen euro op te starten. Het betreft rioleringsprojecten die gemeenten moeten uitvoeren in samenwerking met andere nutsbedrijven als Infrabel, Elia of Aquafin. In bijna honderd van de geselecteerde projecten wordt bijkomende riolering gerealiseerd.