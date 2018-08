Huldenberg Beach 08 augustus 2018

De jeugdraad van Huldenberg organiseert op vrijdag 10 augustus haar tweede editie van Huldenberg Beach. "Na een knaller van een eerste editie brengen wij jullie opnieuw een feestje met stevige 90's & 00's beats, frisse cocktails en vooral veel ambiance. Warm die dansbenen al maar op en bereid je voor op het - hoe kan het ook anders - beste feestje van Huldenberg en omstreken", klinkt het bij de organisatie. Afspraak vrijdag van 21 tot 3 uur op de parking van De Kronkel. Komen optreden: dj Dobble D, 3 of a kind, Nine 2 Five en dj Frakke. (ADPW)