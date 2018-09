Hogere verkeersveiligheid aan GBS Den Elzas 04 september 2018

02u33 0 Huldenberg De provincie Vlaams-Brabant gaf een subsidie van 20.800,10 euro aan de gemeente Huldenberg om de verkeersveiligheid aan de Gemeentelijke Basisschool Den Elzas te verhogen. Vooral de zwakke weggebruiker kan er veiliger naar en van school gaan.

De schoolomgeving van GBS Den Elzas kampte met een reeks van knelpunten. Zo werd er overdreven snel gereden aan de Elzasstraat, moesten vele schoolkinderen de gevaarlijke oversteek tussen de Smeysberg kruisen en het IJsepad oversteken via het gevaarlijke zebrapad aan de Elzasstraat.





Bovendien was er op het schooldomein geen fietsenstalling voor kleuters en personeel. Veilige en degelijke voet- en fietspaden rondom de school waren er niet en auto's stonden fout geparkeerd op voetpaden of op andere storende plaatsen.





Met de provinciale subsidie werden recent enkele maatregelen gerealiseerd. Zo is er een wegversmalling gemaakt ter hoogte van het kruispunt van de Smeysberg met het IJsepad. Verder werd er LED-zebrapadverlichting geplaatst aan de Elzasstraat ter hoogte van de oversteekplaats aan de school en werd er een overdekte fietsenstalling gebouwd op de school. (SVDL)