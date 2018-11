Hikke Takke Toe brengt Ten Aanval! Stefan Van de Weyer

07 november 2018

15u01 0 Huldenberg Hikke Takke Toe speelt op 14 november een toneelvoorstelling op kindermaat over de Eerste Wereldoorlog.

Hikke Takke Toe verzorgt onder meer muzikale werkwinkels en vertellingen op scholen, jeugddiensten en in bibliotheken. Het hartverscheurend verhaal met een vleug humor wordt verzorgd door Wim Collin en is te zien in Zaal Ten Wijngaerd in de Donkerstraat in Neerijse. Ben Vanderweyden vertolkt de muziek.

Gratis toegang

Hikke Takke Toe mikt op kinderen tussen tien en veertien jaar en hun (groot-). De gemeente Huldenberg biedt overigens deze voorstellingen ook aan de leerlingen van het zesde leerjaar van de plaatselijke basisscholen aan. Het stuk begint om 14 uur en duurt een uurtje. De toegang is gratis, maar er moet wel op voorhand ingeschreven worden via bibliotheek@huldenberg.be of via 02/302.43.55.