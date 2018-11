Het Zevende Zegel viert vijfde lustrum met feestelijke driedaagse Stefan Van de Weyer

09 november 2018

12u11 9 Huldenberg Op zondag 9 december 2018 zal het exact 25 jaar geleden zijn dat Wim Marchal de deuren van zijn café ‘Het Zevende Zegel’ openzwaaide aan de Leuvensebaan 66 in Ottenburg. Om dit unieke evenement te vieren, wordt er tijdens het weekend van vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 december duchtig gefeest.

“Het was inderdaad in december 1993, putje winter, dat het café de deuren opende. De plek kreeg toen al een zweem ‘bruin café’ mee. Je komt hier niet alleen om een pintje te drinken, maar ook om je vrienden of collega’s te ontmoeten. Ja, je komt hier geestelijk een beetje verrijkt buiten. Misschien wel een beetje beneveld, maar dat hoort er nu ook eenmaal bij", lacht Marchal.

Als graficus schilderde Marchal en organiseerde hij tentoonstellingen. Eerst in zijn café, daarna in de bijgebouwde zaal. Hij liet ook andere kunstenaars exposeren in zijn ruimte en nodigde verschillende bands uit. Het Zevende Zegel werd binnen de kortste keren een muzikale tempel, waar tientallen binnenlandse en vooral buitenlandse groepen hun eerste noten in de ruimte bliezen. Big Bill, High Hi, A Rootsy World (een project van Wigbert, vooral gekend om zijn Ebbenhouten Blues), Voodoo Swing en het Britse Duncan Reid and The Big Heads. Als zanger en bassist van de favoriete band van Joey Ramone ‘The Boys’ maakte Duncan Reid deel van de hoogtijdagen van de punk in de jaren zeventig.

Verder breidde zijn zaak de voorbije jaren ook uit. “Tijdens de voorbije warme zomers was het eng werken binnen de muren van café en zaal. Dan maar naar buiten trekken. De aanpalende tuin werd heraangelegd als tiki-bar, een Zuid-Oost Aziatische buitenbar. Die werd in de loop van 2018 vergroot, uitgebreid en omgetoverd in een soort lusthof, die zijn gelijke in de verre omgeving van Ottenburg niet kent”, geeft Marchal mee.

Om het vijfentwintigjarige bestaan van het feestcomplex van Het Zevende Zegel te vieren, wordt er in het weekend van 7, 8 en 9 december een grandioos feest opgezet. De invulling van dat programma volgt later nog.