Het nieuwe jaar in met hoorn en cello Stefan Van de Weyer

02 januari 2019

11u58 0 Huldenberg Het Driekoningenconcert vindt op zondag 13 januari vanaf 11 uur plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Sint-Rochusstraat. Luc Bergé op de hoorn, Svenja Van Driessche op de viool, Nina Poskin en Jasmien Van Hauthem (beiden altviool) en Tinne Muyle (cello) brengen een programma met werk van Bach, Dohnanyi, Mozart en Luc Bergé zelf.

Ondanks haar jonge leeftijd is Svenja Van Driessche (24) uit Leuven al een begrip in de Belgische muziekwereld en wordt zij aanzien als een van de meest getalenteerde en beloftevolle violisten van haar generatie. Ze is een veelgevraagde soliste op zowel binnen- als buitenlandse podia en speelt regelmatig concerten met vermaarde orkesten en dirigenten, waaronder het Brussels Philharmonic. Ze stelt zich kandidaat voor de Koningin Elisabethwedstrijd 2019, met pianist Liebrecht Vanbeckevoort aan haar zijde.

Luc Bergé uit Loonbeek studeerde aan de conservatoria van Antwerpen en Brussel en behaalde het hoger diploma hoorn met de grootste onderscheiding. Luc was tijdens zijn loopbaan hoornsolo in diverse orkesten en specialiseerde zich ook in het bespelen van de historische hoorn. Hij was 18 jaar de hoornsolo van het ‘Orchestre des Champs Elysées’ met Philippe Herreweghe en is momenteel docent aan het KMC Brussel.

Het concert, georganiseerd door de Cultuurdienst en Cultuurraad Huldenberg, begint om 11 uur en zal een kleine twee uur duren. Tickets kosten tien euro en vallen te verkrijgen via cultuur@huldenberg.be of 02 302 43 56.