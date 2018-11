Het Groot Dictee Heruitgevonden Stefan Van de Weyer

12 november 2018

10u54 0 Huldenberg Het Groot Dictee der Nederlandse taal viel tot 2016 ieder jaar zowel in Nederlands als in ons land te bekijken op televisie. We kennen het als een wedstrijd in correct spellen tussen Vlaanderen en zijn noorderburen. Verschillende bibliotheken besloten om deze vaste waarde terug op te pikken, zij het in een veel speelsere vorm. En zo ontstond Het Groot Dictee ‘Heruitgevonden’ waarop iedereen zijn kans kan wagen. Op vrijdag 7 december krijgen ze in Neerijse de kans om de kennis van hun spelling uitgebreid te testen.

“Er werd een nieuw, speels format uitgewerkt. Spellen is uiteraard nog steeds belangrijk, maar dit dictee zit niet volgepropt met de meest ongebruikelijke of moeilijke woorden. Bovendien worden een aantal creatieve elementen toegevoegd, zodat de uiteindelijke winnaar diegene kan worden zonder spelfouten, maar evengoed diegene met de meeste spelfouten. Kortom een dictee voor een breed publiek!”, aldus de organiserende bibliotheek Huldenberg.

In Zaal Ten Wijngaerd in het begin van de Donkerstraat in Neerijse zal dit dictee naar een concept van de Bibliotheek Mechelen en Ludo Permentier er plaats vinden op vrijdag 7 december. Het begint om 20 uur en loopt tot 23 uur, de inkom is gratis. Schrijf je nu al in via 023024355 of bibliotheek@huldenberg.be.