Heidi Greven komt op voor CD&V 07 juni 2018

02u45 0

Heidi Greven (45) uit Sint-Agatha-Rode stelt zich kandidate op de lijst van CD&V Huldenberg. Als begeleidster van mensen met een visuele en meervoudige beperking in Centrum Ganspoel heeft ze geleerd dat netwerkvorming en vrijwilligers erg belangrijk zijn. "Door mij al jong te engageren voor meerdere verenigingen heb ik de kans gekregen veel verschillende mensen te leren kennen. Allen hebben ze mij, elk op hun eigen manier, steeds gesterkt in de overtuiging dat aangename contacten met mensen uit de buurt bijdragen tot je gelukkig voelen. Vanuit mijn job als begeleidster van mensen met een visuele en meervoudige beperking heb ik geleerd dat ook daar netwerkvorming heel erg belangrijk is en dat vrijwilligers hierin goud waard zijn."





"Ik vind het belangrijk dat er naar mensen geluisterd wordt, zodat ze weten dat ze met hun bekommernissen ergens terecht kunnen. Ik wil me inzetten voor belangrijke thema's van CD&V Huldenberg zoals zorg en onderwijs", vertelde Greven. (SVDL)