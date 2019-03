Grote Prijs De Kroon beheerst Neerijse twee uur Stefan Van de Weyer

29 maart 2019

11u35 0 Huldenberg De tweede editie van de Grote Prijs De Kroon start zondag om 15 uur aan de brouwerij zelf in de Beekstraat. Een kleine 84 wedstrijdkilometers of twee uurtjes later komen de renners aan op Wolfshaegen ter hoogte van WZC Ter Meeren.

Uiteraard geldt er een parkeerverbod op de hele omloop tijdens deze wielerwedstrijd. De wagens moeten tijdens de koers zelf ook in de richting van de wedstrijd meerijden. De wedstrijd loopt via de Beekstraat, de Dorpstraat, de Loonbeekstraat, de Sint-Jansbergsteenweg met daarna de Leon Kriegelstraat en de helling van de Kleinwaverstraat waar de bergprijs wordt betwist. Daarna volgen de Nijvelsebaan en de Smeysberg om daarna weer in de richting van de aankomstzone te trekken. In die aankomstzone zal zich een groot scherm bevinden waarop de wedstrijd rechtstreeks kan gevolgd worden. Het organiserende vzw het Ijsewiel hoopt om net zoals vorig jaar vele honderden supporters te mogen begroeten onder een stralend zonnetje.

