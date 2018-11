Groote Oorlog herdenkingsroute om helden te ontdekken Stefan Van de Weyer

16 november 2018

14u36 0 Huldenberg November staat zoals steeds bekend als herdenkingsmaand. In dat kader kan je in Huldenberg sinds 11 november een Groote Oorlog herdenkingsroute wandelen en dat via de Erfgoedapp.

Ontdek wie Alfred Goossens of Léon Kriegels waren en wat ze betekenen in de geschiedenis van Huldenberg. Kom te weten wat er zich afspeelde in het Margijsbos of op de Kaalheide en geniet ondertussen van een mooie verkwikkende wandeling door de gemeente. Je start met de ErfgoedApp aan het kasteel van Huldenberg en eindigt ruim twaalf kilometer later bij de pastorie van Huldenberg. Meer informatie omtrent de wandeling en de Erfgoedapp vallen te vinden op www.erfgoedapp.be