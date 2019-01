Groen Huldenberg viert 2019 met medeburgers op 25 januari Stefan Van de Weyer

10 januari 2019

14u05 0 Huldenberg Groen Huldenberg kan op een bruisend 2019 klinken aangezien ze samen met Open Vld sinds dit jaar in het gemeentebestuur zitten. Deze verwezenlijking en vele andere successen willen ze vieren op hun Groen Nieuwjaarsdrink op vrijdagavond 25 januari.

“Het jaar 2019 is een feit en daarop moet uiteraard goed geklonken worden. Dit is het uitgelezen moment om na te praten over 2018. Wat een jaar was dat! We krijgen de kans om “wilde plannen” te smeden gezien Groen eindelijk mee bestuurt. Verder krijgen onze enthousiaste medeburgers de kans om die avond boeiende suggesties te maken, wij staan hiervoor zeker open. Want hoe later op de avond hoe beter de ideetjes en bestaat er vooral de mogelijkheid om bij te praten”, gaf gemeenteraadslid Luc Robijns mee.

Iedereen is er die vrijdagavond welkom vanaf 20 uur en dat in zaal en ontmoetingscentrum Pastoorsbos in de Sint-Rochusstraat 11 in Huldenberg.

Via de facebookpagina van deze nieuwjaarsdrink https://www.facebook.com/events/294693764726441/ kunnen de aanwezigheden gemeld worden.