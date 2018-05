Groen Huldenberg presenteert kandidaten 30 mei 2018

02u32 0 Huldenberg Groen Huldenberg heeft haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Lijsttrekker wordt bedrijfsleider en gewezen provinciaal gedeputeerde Luc Robijns, lijstduwer is huidig Groen fractieleider Ugo Magnus.

Naast actieve lokale politici van Groen en sp.a zijn ook geëngageerde Huldenbergenaars uit het verenigingsleven, vzw's en ouderraden sterk vertegenwoordigd. Zij vormen de basis voor meer participatie in het lokaal bestuur. Na lijsttrekker Luc Robijns volgt op de tweede plaats gewezen sp.a-schepen en studieverpleegkundige Gerda Vandenplas. OCMW-raadslid en leraar Johan De Donder staat op drie, plaats vier gaat naar Sophie Tack, directeur bij Oxfam-Magasins du monde en actief in het Huldenbergse verenigingsleven. Lijstduwer is Ugo Magnus. Met de lijst ambieert Groen minstens vier zetels in de gemeenteraad.





"De campagne wordt gevoerd rond groene thema's die sterk leven bij de inwoners en die in het verleden te weinig aandacht kregen. Dat zijn onder meer klimaatbewust en betaalbaar wonen, duurzame en veilige mobiliteit, de verbetering van de leefbaarheid van alle dorpskernen", klonk het. Meer kandidaten vind je op www.groenhuldenberg.be (SVDL)