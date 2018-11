Gratis sessie "Reanimatie met AED" Stefan Van de Weyer

22 november 2018

12u30 0 Huldenberg Elke dag krijgen bijna dertig mensen te maken met een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts vijf à tien procent van hen overleeft dit. Er gaan gemiddeld acht minuten voorbij tussen het bellen naar noodnummer 112 en het ter plaatse komen van professionele hulp. Een snelle en juiste reactie kan dan veel verschil uitmaken voor het slachtoffer. Daarom organiseert de gemeente Huldenberg op vrijdag 23 november in zaal Ten Wijngaerd in de Donkerstraat in Neerijse een gratis sessie Reanimatie met AED.

“Wanneer er binnen de eerste drie à vier minuten wordt gestart met de reanimatie en er een stroomstoot wordt toegediend, stijgt de overlevingskans immers tot zestig à zeventig procent. Het is dan ook bijzonder belangrijk dat de omstaanders tijdens die eerste momenten kunnen tussenkomen, want elke minuut zonder reanimatie of elektrische schok verminderen de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk”, klonk het bij de gemeente Huldenberg.

Alles wordt er tussen 19 en 22 uur helder en toegankelijk uitgelegd, en er is uitgebreid kans om te oefenen op de reanimatiepoppen. Dit is het ideale moment om voor het eerst kennis te maken met de AED, of ter opfrissing van een vroegere cursus!

Geïnteresseerden kunnen meteen inschrijven via vorming@bertem-huldenberg.rodekruis.be. Opdat alle deelnemers genoeg zouden kunnen oefenen zijn de plaatsen beperkt! Deze sessies worden gratis aangeboden met dank aan de gemeentelijke gezondheidsraad.