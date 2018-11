Gezocht: toezichter voor basisscholen Stefan Van de Weyer

09 november 2018

13u28 0 Huldenberg De gemeente Huldenberg is naarstig op zoek naar een toezichter die instaat voor de middagbewaking in de gemeentelijke basisscholen. Er kan voor deze functie gesolliciteerd worden tot 16 november.

“Zijn of haar taken houden onder meer in: de eetruimte klaarzetten, de soep en warme maaltijden opdienen, toezicht houden, op te ruimen na het eten en indien nodig hulp te verlenen of EHBO toe te passen. Kandidaten moeten graag in team werken, stressbestendigheid zijn en voldoende zelfvertrouwen bezitten. De minimumleeftijd bedraagt achttien jaar. Er zijn geen diplomavereisten”, klonk het bij de gemeente.

Kijk voor een volledige functiebeschrijving op www.huldenberg.be en klik door op de rubriek ‘vacatures’ of contacteer de personeelsdienst via 02 302 43 21 of personeelsdienst@huldenberg.be

Geïnteresseerden sturen hun sollicitatie met curriculum vitae en een uittreksel uit het strafregister ten laatste op 16 november per aangetekend schrijven of per gewone brief, de poststempel dient als bewijs, naar de gemeente Huldenberg. Dit ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op het Gemeenteplein 1. De sollicitatie kan eveneens tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op de personeelsdienst of worden verzonden naar personeelsdienst@huldenberg.be. Sollicitaties na 16 november worden niet meer aanvaard.

Meer over Huldenberg

Gemeenteplein

EHBO